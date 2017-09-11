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"Единая Россия" получила 30 из 38 мандатов в гордуме Ярославля

Политика
11 сентября, 19:37 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 11, сентября. /ТАСС

Итоговая явка на выборах в гордуму составила 31,75%

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" получила 30 из 38 мандатов в гордуме Ярославля по итогам выборов, сообщил в понедельник ТАСС председатель городской избирательной комиссии Андрей Бурьяноватый.

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"Партия "Единая Россия" получила 18 мест по одномандатным округам и 12 - по партийным спискам. Таким образом, в муниципалитете седьмого созыва "Единая Россия" получила 30 из 38 мест", - сказал Бурьяноватый.

Как сообщалось ранее, "Единая Россия" получила 49% голосов на выборах по партийным спискам в гордуму Ярославля, партия также лидирует в 18 из 19 одномандатных округов.

Кроме "Единой России", в муниципалитет проходят КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". КПРФ заняла второе место по результатам голосования, ее поддержали 15,8% избирателей. За ЛДПР проголосовали 9%, "Справедливая Россия" набрала 7%. Всего в выборах участвовали девять партий, но остальные не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

По данным избирательной комиссии Ярославской области, итоговая явка на выборах в гордуму составила 31,75%. "Это довольно высокая явка для города Ярославля, для выборов такого уровня", - сказал журналистам председатель областного избиркома Олег Захаров.

В Ярославской области в единый день голосования проходили выборы губернатора, депутатов муниципалитета (гордумы) Ярославля, а также выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований.

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