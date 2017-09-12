Медведев проведет переговоры с премьером Ливана

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет переговоры с председателем Совета министров Ливанской Республики Саадом Харири, чей рабочий визит в Россию начался 11 сентября.

"По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов - меморандумов по линии министерств экологии, промышленности, природных ресурсов, спорта и культуры", - сообщил ТАСС сотрудник аппарата правительства России. Он уточнил, что на следующий день ливанского премьера примет в Сочи президент РФ Владимир Путин.

В центре внимания глав правительств, как ожидается, будут вопросы активизации сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях, в том числе в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе третьего заседания российско-ливанской межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, а также итогов состоявшихся в Москве в апреле 2017 года встреч сопредседателей межправкомиссии и российско-ливанского бизнес-форума.

"Планируется обсудить возможное участие российских компаний в перспективных проектах на территории Ливана, связанных с освоением месторождений углеводородов на континентальном шельфе, строительством объектов инфраструктуры и энергетики, а также увеличение объемов поставок ливанской сельскохозяйственной продукции на российский рынок", - сообщил предствитель кабмина РФ. Переговоры призваны также придать новый импульс развитию гуманитарных связей, включая расширение студенческих и культурных обменов.

"На международной арене Россия и Ливан выступают с совпадающих или близких позиций практически по всем актуальным вопросам как глобальной, так и региональной повестки дня, включая поддержку мирного урегулирования в Сирии через межсирийский диалог и без иностранного вмешательства при полном уважении суверенитета Сирии", - напомнил представитель аппарата.

Выборы в Ливане

Представитель аппарата кабмина также подчеркнул, что отношения России и Ливана являются традиционно дружественными, "в Москве неизменно высказываются в поддержку суверенитета, независимости, территориальной целостности и стабильности этой многоконфессиональной ближневосточной страны".

Ливан вступает в фазу подготовки к предстоящим весной 2018 года парламентским выборам. Страна готовится провести их на основе нового избирательного законодательства, предполагающего переход к пропорциональной системе выборов в парламент. "В России исходят из того, что все вопросы внутриливанской повестки дня должны решаться самими ливанцами без вмешательства извне в рамках инклюзивного взаимоуважительного диалога в интересах укрепления стабильности и безопасности в этой стране", - подчеркнул сотрудник аппарата правительства РФ.

Депутаты однопалатного парламента Ливана приняли в июне новый избирательный закон, на основе которого будут проведены всеобщие выборы 6 мая 2018 года. Согласно новому закону, голосование состоится на основе пропорциональной избирательной системы по 15 округам.

В Ливане проживают выходцы из 18 религиозных общин, 128 депутатских мест в парламенте поделены поровну между мусульманами и христианами. На протяжении четырех лет законодатели не могли договориться между собой о новой избирательной системе, которая бы обеспечила более справедливое народное представительство.

Достигнутый компромисс между мусульманскими и христианскими политиками стал еще одним шагом на пути укрепления внутренней стабильности в Ливане. Вакуум власти был преодолен 31 октября прошлого года после избрания в президенты республики Мишеля Ауна и формирования коалиционного кабинета во главе с Саадом Харири.