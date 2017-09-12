Песков: при обсуждении резолюции СБ ООН по КНДР Россия руководствовалась своими интересами

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Позиция России при принятии резолюции СБ ООН по КНДР обусловлена интересами РФ, причем точки зрения Москвы, Пекина, Токио и Сеула на ядерную проблему Северной Кореи во многом близки. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, та позиция, которая была занята российской стороной при принятии этой резолюции [по КНДР], она в первую очередь обусловлена интересами Российской Федерации и обусловлена тем, что Российская Федерация находится именно в том регионе, где происходят события, где мы видим серьезнейшую эскалацию напряженности, вызванную провокационными действиями Пхеньяна", - сказал представитель Кремля.
Он напомнил, что на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин имел контакты с лидерами Китая, Японии, Южной Кореи. "Эти контакты во многом позволили сверить пульс региональных стран и выявить достаточно широкие пространства, где наши точки зрения фактически идентичны в плане невозможности урегулирования ситуации силовыми средствами, в плане необходимости бескомпромиссного продолжения нашей линии на денуклеаризацию Корейского полуострова, недопустимость того, чтобы КНДР стала ядерной страной", - подчеркнул Песков.
В понедельник СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Это решение стало ответом на очередные ядерные испытания, которые КНДР провела в начале сентября.