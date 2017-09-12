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Вице-спикер Госдумы: РФ не направит делегацию в ПАСЕ, если не будет поправок в регламент

Политика
12 сентября, 16:38 дата обновления: 12 сентября, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Для возможности принятия правок в регламент остается осенняя сессия ассамблеи, но пока этот вопрос в повестку дня не внесен

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россия не будет направлять делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если не будут приняты поправки в регламент о невозможности лишения права голоса национальных делегаций. Об этом во вторник журналистам заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"В январе 2018 года будет подтверждение полномочий. Мы не будет представлять нашу делегацию, пока не будет принято решение, которое исключало бы возможность лишения полномочий национальных делегаций", - подчеркнул он.

Толстой добавил, что если не будут приняты поправки в регламент ПАСЕ, российская делегация вновь откажется от участия в работе ассамблеи. "Мы не поедем", - сказал он, отвечая на прямой вопрос.

Между тем для возможности принятия таких правок в регламент ПАСЕ остается осенняя сессия ассамблеи, которая пройдет в Страсбурге в конце сентября - начале октября. Пока этот вопрос в ее повестку дня не внесен.

В рамках проведения 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге планируются контакты с представителями ПАСЕ.

"Запланирована встреча с делегацией, которую направит Совет Европы на Межпарламентский союз", - сказал Толстой. То есть будет возможность пообщаться с представителями ПАСЕ, "в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий на полях МПС".

По словам депутата, в состав делегации войдут представители всех политических групп ПАСЕ.

"Естественно, главной темой будет - как вернуть Россию в ПАСЕ. Эта тема будет на повестке дня", - подчеркнул Толстой.

"После того как мы не перечислили взнос в Совет Европы в связи с отсутствием нашей делегации, этот аргумент для наших европейских коллег оказался даже более услышанным, чем все предыдущие наши аргументы по сути разногласий. Я думаю, что дискуссия будет продолжена", - отметил также вице-спикер. По его словам, "будем пытаться сблизить наши позиции".

Толстой признался, что на сегодняшний день "спокойно оценивает эти перспективы [возвращения делегации]". "ПАСЕ должна принять решения, которые фундаментально бы обеспечивали права всех делегаций. Лишать права голоса делегацию - это нонсенс", - заключил депутат.

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Персоны
Толстой, Петр Олегович
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