Глава МИД Ирана прибудет в РФ для обсуждения ситуации в Сирии

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибудет в среду в Россию для переговоров с российским руководством. Как сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, речь на переговорах пойдет, в частности, о ситуации в Сирии.

"Будет обсуждаться все, что касается Ближнего Востока, Сирия, обстановка в регионе в целом", - сказал замминистра. "У нас с иранцами плотные контакты, консультации постоянные, по всем вопросам, в том числе связанным с ситуацией в Ираке, Персидском заливе, борьбе с терроризмом", - добавил он.

Ранее во вторник агентство Mehr сообщило, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф планирует посетить Сочи 13 сентября.

Последним на настоящий момент контактом Зарифа с представителями России стал его телефонный разговор 31 августа с главой МИД Сергеем Лавровым. Тогда, по сообщению российского дипломатического ведомства, министры обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, включая ход выполнения Совместной всеобъемлющей программы действий по иранской ядерной программе и ситуацию в сирийском урегулировании в контексте договоренностей, достигнутых в рамках Астанинского процесса.