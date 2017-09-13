Облизбирком не увидел оснований для ручного пересчета голосов после выборов в Ярославле

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Ярославской области не видит оснований для ручного пересчета голосов после выборов депутатов городской думы Ярославля 10 сентября, чего ранее потребовали представители КПРФ и "Яблока". Об этом ТАСС рассказал в среду председатель комиссии Олег Захаров.
"Контрольный подсчет проводится в день голосования и только при наличии решения ЦИКа (Центризбиркома). Обращение о пересчете в день голосования не поступало ни от кого. Что касается пересчета по участкам, то я для него основания не вижу", - отметил собеседник агентства.
Ярославские отделения КПРФ и "Яблока" во вторник попросили ЦИК произвести контрольный подсчет голосов на нескольких избирательных участках в Ярославле. С такой инициативой представители партий выступили на совместной конференции.
Глава регионального отделения "Яблока" Олег Виноградов подозревает, что комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) были запрограммированы на победу "Единой России". Он заявил, что КОИБы перенастроили, чтобы они "выдали небывалую победу "Единой России".
Региональный избирком назвал такие заявления безосновательными. По словам Захарова, запрограммировать комплекс технически невозможно.
В Ярославской области в единый день голосования проходили выборы губернатора, депутатов гордумы Ярославля, а также выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований.
"Единая Россия" получила 30 из 38 мандатов в гордуме. На выборах губернатора Ярославской области одержал победу временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Миронов.