Путин 14 сентября в Сочи проведет переговоры с Атамбаевым

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 14 сентября в Сочи проведет встречу с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, который будет находиться в России с рабочим визитом.
Как сообщает пресс-служба Кремля, "планируется обсудить ключевые вопросы многопланового российско-киргизского сотрудничества, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых во время государственного визита президента Киргизии в Россию в июне".
"Предполагается также обмен мнениями по дальнейшему расширению взаимодействия в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве и укреплению региональной безопасности", - отметили в Кремле.