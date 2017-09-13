Избирком Подмосковья получил пять исков по результатам выборов 10 сентября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Московской области получила пять исков по результатам выборов, которые прошли в регионе в единый день голосования 10 сентября. Об этом журналистам в среду сообщила председатель избиркома Ирина Коновалова.

"В настоящее время находятся в судах пять исковых заявлений, которые поступили по результатам проведения дня голосования. Рассмотрение их назначено на сегодня", - сказала она.

Всего 10 сентября с начала выборов на горячую линию поступило 190 обращений, сейчас в судах находится 121 иск по процедуре голосования и пять по его итогам, пояснила она.

Согласно окончательным итогам избирательных кампаний в представительные органы Московской области, которые прошли 10 сентября, "Единая Россия" получила 68,1% (368) от всех мандатов, КПРФ - 64, самовыдвиженцы - 50. Кроме того, "Справедливая Россия" получила 28 мандатов, ЛДПР - 20, Яблоко - 5, Партия роста - 3, "Родина" - 2.

В воскресенье в Московской области прошло более 80 избирательных кампаний, работали 1006 участковых избирательных комиссий, общая явка по области предварительно оценивается в 21,01%. Всего в регионе зарегистрировано 1,558 млн избирателей, из них досрочно проголосовали 0,55% (почти 8,4 тыс. человек). Избирком области отказал в регистрации примерно 0,8% от общего числа подавших заявки на участие в выборах (199 человек), всего было зарегистрировано 2248 кандидатов.

В избирком в день голосования поступило 17 жалоб, все они были устранены в рабочем порядке, сообщили в пресс-службе комиссии. По предварительным данным, нарушений, влияющих на результат голосования, зафиксировано не было.