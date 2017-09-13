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Песков: детали идеи об участии экс-генсека ООН в урегулировании по КНДР нужно обсудить

Политика
13 сентября, 16:26 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 13, сентября. /ТАСС

Ранее Антониу Гутерриш заявил, что рассчитывает привлечь к урегулированию ситуации вокруг КНДР Пан Ги Муна

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СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. В Кремле считают необходимым обсудить детали инициативы о привлечении бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна к урегулированию ситуации вокруг КНДР.

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"Необходимо выяснить детали [этого предложения], обсудить", - заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что рассчитывает привлечь к урегулированию ситуации вокруг КНДР Пан Ги Муна.

При этом экс-генсек Организации не будет занимать какой-либо официальной должности.

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Персоны
Пан Ги Мун Гутерриш, Антониу Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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