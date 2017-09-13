Песков: детали идеи об участии экс-генсека ООН в урегулировании по КНДР нужно обсудить

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. В Кремле считают необходимым обсудить детали инициативы о привлечении бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна к урегулированию ситуации вокруг КНДР.

"Необходимо выяснить детали [этого предложения], обсудить", - заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что рассчитывает привлечь к урегулированию ситуации вокруг КНДР Пан Ги Муна.

При этом экс-генсек Организации не будет занимать какой-либо официальной должности.