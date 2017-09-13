Песков: детали идеи об участии экс-генсека ООН в урегулировании по КНДР нужно обсудить

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СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. В Кремле считают необходимым обсудить детали инициативы о привлечении бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна к урегулированию ситуации вокруг КНДР.
"Необходимо выяснить детали [этого предложения], обсудить", - заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что рассчитывает привлечь к урегулированию ситуации вокруг КНДР Пан Ги Муна.
При этом экс-генсек Организации не будет занимать какой-либо официальной должности.