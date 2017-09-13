Зюганов назвал быструю реакцию ЦИК на нарушения на выборах признаком позитивной тенденции

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что оперативная реакция Центризбиркома на нарушения в ходе проведения единого дня голосования 10 сентября демонстрирует положительную тенденцию в избирательной системе РФ.

"Все-таки в этот раз реакция со стороны Центризбиркома и администрации президента была более оперативной. Впервые суды восстановили, чего никогда не было, наш список в [Северной] Осетии и городской Кировский", - заявил он в среду ТАСС. "По фактам грубых нарушений, будь то в Мордовии, Северной Осетии и ряде других регионов, срочно сформированы комиссии, которые завтра будут работать", - добавил коммунист.

По мнению политика, это свидетельствует о положительных изменениях в российской избирательной системе. "По крайней мере, один шаг сделан, еще надо делать в этом направлении три шага. Мы внесем десять поправок в избирательное законодательство", - отметил Зюганов.

Единый день голосования

Выборы разных уровней прошли в воскресенье в 82 из 85 регионов России (кроме Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области). В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах состоялись дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбрали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней замещается порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоялось более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах приняли участие 42 партии и шесть общественных объединений.