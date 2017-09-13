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МИД РФ: встреча Рябкова - Шэннон позволила пояснить позиции по стратегической стабильности

Политика
13 сентября, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Встреча заместителя министра иностранных дел РФ и первого заместителя госсекретаря США состоялась в Хельсинки 12 сентября

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Встреча заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и первого заместителя госсекретаря США Томаса Шэннона в Хельсинки 12 сентября позволила России и США дать пояснения по своим позициям относительно проблематики стратегической стабильности. Об этом заявили в среду в МИД РФ.

"Состоявшаяся дискуссия позволила сторонам затронуть вопросы и озабоченности, имеющие отношение к стратегической стабильности, и дать пояснения по своим позициям", - отметили в Министерстве иностранных дел.

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