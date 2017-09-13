МИД РФ: встреча Рябкова - Шэннон позволила пояснить позиции по стратегической стабильности

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Встреча заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и первого заместителя госсекретаря США Томаса Шэннона в Хельсинки 12 сентября позволила России и США дать пояснения по своим позициям относительно проблематики стратегической стабильности. Об этом заявили в среду в МИД РФ.

"Состоявшаяся дискуссия позволила сторонам затронуть вопросы и озабоченности, имеющие отношение к стратегической стабильности, и дать пояснения по своим позициям", - отметили в Министерстве иностранных дел.