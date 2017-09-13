Москва подтверждает выполнение Тегераном своих обязательств по ядерной программе

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. В Москве констатируют полное выполнение Ираном Совместного всеобъемлющего плана по его ядерной программе, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Рассмотрели ситуацию в области выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Российская сторона констатировала полное выполнение Ираном всех своих обязательств, также как и генеральный директор МАГАТЭ, который уже неоднократно делал именно такой вывод", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.