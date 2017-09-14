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Валерий Радаев стал избранным губернатором Саратовской области

Политика
14 сентября, 13:01 UTC+3 САРАТОВ 14, сентября. /ТАСС

Радаев набрал 74,62% голосов

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САРАТОВ, 14 сентября. /ТАСС/. Валерий Радаев стал избранным губернатором Саратовской области по итогам выборов, которые прошли в регионе 10 сентября. Он набрал более 74% голосов, об этом сообщил журналистам в четверг председатель облизбиркома региона Павел Точилкин.

"Считать избранным на должность губернатора Саратовской области Валерия Радаева, получившего 788352 голосов избирателей, что составляет 74,62%, то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - сказал Точилкин.

Он уточнил, что 14 сентября руководство и члены облизбиркома с правом решающего голоса подписали протоколы и сводную таблицу по итогам выборов, таки образом, признав их состоявшимися и действительными.

В единый день голосования в регионе прошли выборы главы региона и депутатов областной думы. Порядка 15% избирательных участков были оснащены КОИБами (комплексы обработки избирательных бюллетеней), таким образом, область стала лидером в ПФО по количеству электронных урн на прошедших выборах. По данным избиркома, всего на выборах работали более 6,7 тыс. наблюдателей и 3465 членов комиссии с правом совещательного голоса.

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Единый день голосования - 2017
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