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ЦИК РФ 20 сентября подведет итоги проверок в Северной Осетии, Мордовии и на Кубани

Политика
15 сентября, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

В Мордовии состоялись выборы главы республики, которые выиграл руководящий регионом с 2012 года Владимир Волков, в Краснодарском крае и Северной Осетии - выборы депутатов законодательных собраний

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России на следующей неделе обсудит итоги проверок соблюдения избирательного законодательства на выборах 10 сентября в Краснодарском крае, Северной Осетии и Мордовии. Об этом сообщил в пятницу зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Ранее он отметил, что комиссии, состоящие из членов и сотрудников аппарата ЦИК и представителей четырех думских партий, выехали в эти регионы для проведения проверок. Жалобы на нарушения в ходе выборов в этих субъектах высказывали лидеры КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России".

"Сегодня завершают свою работу эти комиссии и составляют протоколы <...> Мы сейчас получаем уже итоговые протоколы, которые сможем рассмотреть в среду [20 сентября]", - сказал Булаев на заседании ЦИК.

Ранее председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что партия направила в ЦИК РФ жалобы на нарушения в ходе выборов в Мордовии, Краснодарском крае и Барнауле. Руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов, в свою очередь, направил главе ЦИК Элле Памфиловой телеграмму с просьбой провести проверку результатов выборов в Заксобрание Краснодарского края. В ЛДПР отказались признавать итоги выборов в Заксобрание Северной Осетии и потребовали пересчета голосов.

В Мордовии состоялись выборы главы республики, которые выиграл руководящий регионом с 2012 года Владимир Волков, в Краснодарском крае и Северной Осетии - выборы депутатов законодательных собраний. Кроме того, во всех этих регионах проходили муниципальные кампании.

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