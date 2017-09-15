Аксенов: решение ЕС о продлении санкций в отношении РФ вредит самой Европе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Решение Совета Евросоюза (ЕС) о продлении на полгода срока действия санкций в отношении россиян и компаний из РФ деструктивно и вредит самой Европе. Такое мнение в пятницу высказал глава Крыма Сергей Аксенов, который был включен в первый санкционный список ЕС.
ЕС начал вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года. Решение о том, что "в случае отсутствия разрядки напряженности в Крыму" Евросоюз будет применять "меры давления на Россию", было принято на экстренном саммите ЕС 6 марта 2014 года. Накануне, 14 сентября, Совет Евросоюза принял решение о продлении на полгода срока действия черного списка физических лиц и организаций России и Украины, 15 сентября оно вступило в силу.
"С помощью санкций Евросоюз пытается наказать крымчан за свободный выбор, сделанный в марте 2014 года. Это несправедливая, глупая и деструктивная политика, которая, в конечном счете, вредит самой Европе и подрывает доверие к европейским институтам", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Он обратил внимание, что европейские страны, которые ввели санкции против России и Крыма, "не осудили, а, значит, фактически, одобрили водную и энергетическую блокаду полуострова со стороны Киева, которая, по сути, является актом государственного терроризма". "Также мы не услышали слов осуждения или даже обеспокоенности по поводу засылки на нашу территорию диверсионных групп для совершения террористических актов", - отметил глава Крыма.
Он также назвал европейские санкции "частью преступной политики" ЕС и "элементом гибридной войны, развязанной против России и Крыма". "Эффективным ответом на санкционное давление может быть только укрепление единства народов России на основе общих целей и ценностей, опора на собственные силы, дальнейшее повышение оборонного и экономического потенциала нашей страны, - отметил Аксенов, добавив, что с помощью народной дипломатии до общественности западных стран удастся донести правду о российском Крыме. - Этот инструмент уже доказал свою эффективность. Уверен, рано или поздно в Европе поймут бесперспективность политики давления и санкций".
Первый санкционный список был опубликован 17 марта 2014 года, в него был включен 21 человек, в том числе руководитель фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергей Миронов и глава Крыма Сергей Аксенов. Затем список расширялся 11 раз (последний раз - 4 августа 2017 года). Сейчас в нем числятся представители руководства РФ, российские политики, бизнесмены и силовики, а также руководители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и ряд их военных и политических структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, а их активы в случае обнаружения в европейских банках замораживаются.