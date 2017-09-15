Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Овсянников зарегистрирован избранным губернатором Севастополя

Политика
15 сентября, 12:54 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 15, сентября. /ТАСС

Прямые выборы губернатора Севастополя 10 сентября стали первыми выборами севастопольского градоначальника за всю историю города

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Дмитрий Овсянников, с 28 июля прошлого года занимавший должность врио губернатора Севастополя, официально зарегистрирован Севастопольской городской избирательной комиссией главой города. Заседание избиркома по этому вопросу состоялось в пятницу.

"Севастопольская городская избирательная комиссия постановляет зарегистрировать избранным губернатором Севастополя Овсянникова Дмитрия Владимировича", - сказал на заседании комиссии глава избиркома Александр Петухов.

Днем ранее городской избирком официально объявил результаты выборов губернатора Севастополя, Овсянников был назван их победителем. Он набрал 71,05% голосов избирателей, существенно опередив своих соперников. Официально в должность Овсянников вступит после принесения присяги. Торжественное мероприятие состоится 18 сентября в Севастопольском драматическом театре им. А. В. Луначарского.

Прямые выборы губернатора Севастополя 10 сентября стали первыми выборами севастопольского градоначальника за всю историю города. После воссоединения Севастополя и Крыма с Россией глава города избирался Заксобранием из числа кандидатур, предложенных президентом РФ.

В то же время вопрос о прямом порядке избрания градоначальника стоял в повестке дня Севастополя с момента воссоединения с Россией в 2014 году, но из-за переходного периода, связанного с вхождением города в правовое поле РФ, его решение было отложено. Севастопольский парламент 24 ноября прошлого года принял изменения в устав города, согласно которым в Севастополе вводятся прямые выборы губернатора.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Овсянников, Дмитрий Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в ближайшие часы в Москве и Подмосковье
2
Песков: Россия не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса
3
ЦБ понизил ключевую ставку до 8,5%
4
Ученый: говорить об углублении Украиной Азовского моря некорректно
5
Станция Cassini вошла в атмосферу Сатурна и прекратила свое существование
6
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде-2018
7
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама