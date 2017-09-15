Овсянников зарегистрирован избранным губернатором Севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Дмитрий Овсянников, с 28 июля прошлого года занимавший должность врио губернатора Севастополя, официально зарегистрирован Севастопольской городской избирательной комиссией главой города. Заседание избиркома по этому вопросу состоялось в пятницу.
"Севастопольская городская избирательная комиссия постановляет зарегистрировать избранным губернатором Севастополя Овсянникова Дмитрия Владимировича", - сказал на заседании комиссии глава избиркома Александр Петухов.
Днем ранее городской избирком официально объявил результаты выборов губернатора Севастополя, Овсянников был назван их победителем. Он набрал 71,05% голосов избирателей, существенно опередив своих соперников. Официально в должность Овсянников вступит после принесения присяги. Торжественное мероприятие состоится 18 сентября в Севастопольском драматическом театре им. А. В. Луначарского.
Прямые выборы губернатора Севастополя 10 сентября стали первыми выборами севастопольского градоначальника за всю историю города. После воссоединения Севастополя и Крыма с Россией глава города избирался Заксобранием из числа кандидатур, предложенных президентом РФ.
В то же время вопрос о прямом порядке избрания градоначальника стоял в повестке дня Севастополя с момента воссоединения с Россией в 2014 году, но из-за переходного периода, связанного с вхождением города в правовое поле РФ, его решение было отложено. Севастопольский парламент 24 ноября прошлого года принял изменения в устав города, согласно которым в Севастополе вводятся прямые выборы губернатора.