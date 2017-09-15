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Рябков и Теффт обсудили вопросы российско-американских отношений

Политика
15 сентября, 13:22 UTC+3 МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Посол США ранее сообщил, что планирует покинуть свой пост в сентябре

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с послом США в России Джоном Теффтом.

"Был обсужден ряд вопросов двустороннего характера", - сообщил в пятницу в МИД РФ.

Как ранее Теффт сообщил в интервью ТАСС, в сентябре он планирует покинуть свой пост. Как ожидается, на смену ему приедет бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман.

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Персоны
Теффт, Джон Рябков, Сергей Алексеевич
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