Рябков и Теффт обсудили вопросы российско-американских отношений

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с послом США в России Джоном Теффтом.

"Был обсужден ряд вопросов двустороннего характера", - сообщил в пятницу в МИД РФ.

Как ранее Теффт сообщил в интервью ТАСС, в сентябре он планирует покинуть свой пост. Как ожидается, на смену ему приедет бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман.