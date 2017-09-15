Рябков и Теффт обсудили вопросы российско-американских отношений

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с послом США в России Джоном Теффтом.
"Был обсужден ряд вопросов двустороннего характера", - сообщил в пятницу в МИД РФ.
Как ранее Теффт сообщил в интервью ТАСС, в сентябре он планирует покинуть свой пост. Как ожидается, на смену ему приедет бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман.