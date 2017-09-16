В подмосковном Видном пересмотрят результаты выборов главы и депутатов поселения

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Ленинского района Подмосковья отменила результаты выборов главы городского поселения Видное и нового состава совета депутатов, которые победили по итогам голосования 10 сентября. Об этом сообщили районные СМИ и подтвердили ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии Московской области (ИКМО).
"Информация верна", - сообщили в пресс-службе ИКМО, отказавшись, в то же время, сообщить подробности. "Действительно отменили, на это были веские основания", - добавил секретарь ИКМО Игорь Кудрявин.
10 сентября в Видном выбрали 20 депутатов и главу городского поселения - Моисея Шамаилова (партия "Единая Россия").
В избирком области в день голосования поступило 17 жалоб, все они были устранены в рабочем порядке, сообщили в пресс-службе комиссии. По предварительным данным, нарушений, влияющих на результат голосования, зафиксировано не было.