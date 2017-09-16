Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В подмосковном Видном пересмотрят результаты выборов главы и депутатов поселения

Политика
16 сентября, 19:18 дата обновления: 16 сентября, 19:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

В избирком области в день голосования поступило 17 жалоб

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Ленинского района Подмосковья отменила результаты выборов главы городского поселения Видное и нового состава совета депутатов, которые победили по итогам голосования 10 сентября. Об этом сообщили районные СМИ и подтвердили ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии Московской области (ИКМО).

"Информация верна", - сообщили в пресс-службе ИКМО, отказавшись, в то же время, сообщить подробности. "Действительно отменили, на это были веские основания", - добавил секретарь ИКМО Игорь Кудрявин.

10 сентября в Видном выбрали 20 депутатов и главу городского поселения - Моисея Шамаилова (партия "Единая Россия").

В избирком области в день голосования поступило 17 жалоб, все они были устранены в рабочем порядке, сообщили в пресс-службе комиссии. По предварительным данным, нарушений, влияющих на результат голосования, зафиксировано не было.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Учебно-боевой самолет Як-130. Досье
2
Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полета
3
Иран сообщил о создании "отца всех бомб"
4
Вблизи аэродрома Борисоглебск упал учебно-боевой самолет Як-130
5
Худрук Театра Наций сообщил, что Серебренников поставит спектакль "Чайковский"
6
Белый дом: предложения США по реформам в ООН поддержали 120 государств
7
Михалков призвал представителей РПЦ не делать "легкомысленных заявлений" о Минкультуры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама