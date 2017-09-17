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Матвиенко сообщила о решении Туркмении вступить в Межпарламентский союз

Политика
17 сентября, 12:23 UTC+3 АШХАБАД АШХАБАД 17, сентября. /ТАСС

Спикер Совета Федерации напомнила, что это "старейшая международная межпарламентская структура, в состав которой входят 172 государства"

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АШХАБАД, 17 сентября. /ТАСС/. Парламент Туркмении принял решение о вступлении в старейшую международную межпарламентскую организацию - Межпарламентский союз (МПС), заявка страны может быть удовлетворена на предстоящей в октябре ассамблее МПС в Санкт-Петербурге. Об этом заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи со спикером Меджлиса Туркмении Акджой Нурбердыевой.

"Мы очень рады, что парламент Туркмении принял решение вступить в Межпарламентский союз", - сказала спикер, напомнив, что это "старейшая международная межпарламентская структура, в состав которой входят 172 государства, это, можно сказать, межпарламентское измерение ООН".

"В октябре этого года в Санкт-Петербурге будет проходить 137-я ассамблея Межпарламентского союза, и мы рады, что Туркмения вступит в МПС в ходе ассамблеи, которая будет проходить в России", - продолжила Матвиенко. По ее словам, это "открывает для парламента Туркмении новые возможности для международного сотрудничества и взаимодействия с другими парламентами". "Мы создадим все условия для того, чтобы эта заявка была удовлетворена и Туркмения вошла в эту большую международную межпарламентскую семью на равных правах", - пообещала спикер верхней палаты парламента РФ.

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