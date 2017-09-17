Матвиенко поблагодарила главу Туркмении за отношение к русскому языку в стране

АШХАБАД, 17 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила лично президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова за созданные в этой стране возможности для изучения русского языка.

"Очень важно, что президент Туркменистана, за что я ему отдельно благодарна, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, отметил значение русского языка", - сказала журналистам Матвиенко после встречи со спикером Меджлиса Туркмении Акджой Нурбердыевой. Глава Совфеда напомнила, что в Конституции Туркмении русский язык имеет статус языка межнационального общения.

"Туркмения, ее руководство очень мудро поступает, когда дает возможность с детского сада, в школах, в вузах изучать русский язык, сохранять его в республике и тем самым дает возможность молодежи Туркменистана получать образование, изучать великую русскую культуру на подлинном языке и создает условия для развития и сохранения наших дружеских, культурных, исторических связей", - подчеркнула Матвиенко.

Петербургский стиль в Ашхабаде

Председатель Совфеда также заявила, что очень любит Ашхабад, и указала на некоторые элементы строгого петербургского стиля в архитектуре столицы Туркмении.

В субботу Матвиенко, прибывшую с визитом в Туркмению, принял президент страны и вручил ей удостоверение "Почетный гражданин города Ашхабада".

"Я очень благодарна глубокоуважаемому президенту Туркменистана за оказанную мне честь - присвоение мне звания почетного гражданина Ашхабада", - сказала Матвиенко журналистам после встречи со спикером Меджлиса Туркмении Акджой Нурбердыевой. "Я очень тронута и считаю, что это большой аванс для меня", - отметила она, пообещав "прилагать все усилия и в дальнейшем для развития российско-туркменских связей".

"Может быть, это награда, потому что я очень люблю вашу белокаменную столицу, это один из красивейших городов мира, город, который развивается как единый архитектурный ансамбль", - продолжила спикер СФ. "Аналогов такого продуманного градостроительства, как в Ашхабаде, я, честно говоря, не припомню", - призналась она.

"Я очень люблю свой родной город Санкт-Петербург и очень люблю Ашхабад и даже вижу определенные элементы этой строгости, классической архитектуры в Ашхабаде", - указала политик. "Эти фонтаны, это благоустройство - действительно, вы можете гордиться, что под руководством главного архитектора - президента страны Ашхабад стал таким красивым, замечательным городом", - заключила глава верхней палаты парламента РФ.