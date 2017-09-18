Овсянников вступил в должность губернатора Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Дмитрий Овсянников, победивший на выборах губернатора Севастополя 10 сентября, официально вступил в должность главы города. В понедельник на сцене Севастопольского академического русского драматического театра им. А. В. Луначарского он торжественно принес присягу на верность народу, Конституции РФ и уставу города, передает корреспондент ТАСС.

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"Вступая в должность губернатора города Севастополя клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы города Севастополя, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всемерно способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей", - произнес Овсянников слова присяги.

Прямые выборы губернатора Севастополя 10 сентября стали первыми выборами севастопольского градоначальника за всю историю города. После воссоединения Севастополя и Крыма с Россией глава города избирался Заксобранием из числа кандидатур, предложенных президентом РФ.

В то же время вопрос о прямом порядке избрания градоначальника стоял в повестке дня Севастополя с момента воссоединения с Россией в 2014 году, но из-за переходного периода, связанного с вхождением города в правовое поле РФ, его решение было отложено. Севастопольский парламент 24 ноября 2016 года принял изменения в устав города, согласно которым в Севастополе вводятся прямые выборы губернатора.

Дмитрий Овсянников, с 28 июля 2016 года временно исполнявший обязанности главы города, набрал 71,05% голосов избирателей.