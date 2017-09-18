Валерий Радаев вступит в должность губернатора Саратовской области 21 сентября

Контейнерооборот терминалов Cosco Shipping Ports в августе 2017 года вырос на 14,4%Транспорт 18 сентября, 16:35
Буду резать: смысл и подноготная налоговой реформы ТрампаЭкономика и бизнес 18 сентября, 16:30
Минтруд: МРОТ повысится за три года на 53%Экономика и бизнес 18 сентября, 16:24
Global Ports лидирует среди холдингов РФ по контейнерообороту в январе-августе 2017 годаТранспорт 18 сентября, 16:18
Жамалетдинов вошел в расширенный состав молодежной сборной РФ на отборочные матчи ЧЕ-2019Спорт 18 сентября, 16:14
"Алмаз-Антей" поставил Минобороны РФ первый в этом году полковой комплект С-400Армия и ОПК 18 сентября, 16:13
Российский препарат для лечения гемофилии снизит зависимость страны от импортных лекарствНовости партнеров 18 сентября, 16:12
Ураган "Мария" усилился до второй категорииПроисшествия 18 сентября, 16:07
Томские ученые создали детали для Большого адронного коллайдераНаука 18 сентября, 16:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САРАТОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Саратовской области Валерий Радаев официально вступит в должность 21 сентября. Церемония инаугурации состоится в здании областного правительства, об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Радаева Нина Попова.
"Инаугурация состоится в здании правительства 21 сентября", - сказала Попова.
Ранее сообщалось, что Валерий Радаев стал избранным губернатором Саратовской области по итогам выборов, которые прошли в регионе 10 сентября. Он набрал более 74,62% голосов.
В единый день голосования в регионе прошли выборы главы региона и депутатов областной думы.
Порядка 15% избирательных участков были оснащены КОИБами (комплексы обработки избирательных бюллетеней), таким образом, область стала лидером в ПФО по количеству электронных урн на прошедших выборах. По данным избиркома, всего на выборах работали более 6,7 тыс. наблюдателей и 3 тыс. 465 членов комиссии с правом совещательного голоса.