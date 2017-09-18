Валерий Радаев вступит в должность губернатора Саратовской области 21 сентября

САРАТОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Саратовской области Валерий Радаев официально вступит в должность 21 сентября. Церемония инаугурации состоится в здании областного правительства, об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Радаева Нина Попова.

"Инаугурация состоится в здании правительства 21 сентября", - сказала Попова.

Ранее сообщалось, что Валерий Радаев стал избранным губернатором Саратовской области по итогам выборов, которые прошли в регионе 10 сентября. Он набрал более 74,62% голосов.

В единый день голосования в регионе прошли выборы главы региона и депутатов областной думы.

Порядка 15% избирательных участков были оснащены КОИБами (комплексы обработки избирательных бюллетеней), таким образом, область стала лидером в ПФО по количеству электронных урн на прошедших выборах. По данным избиркома, всего на выборах работали более 6,7 тыс. наблюдателей и 3 тыс. 465 членов комиссии с правом совещательного голоса.