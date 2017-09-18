Съезд "Единой России" пройдет в период с 22-24 декабря

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Съезд "Единой России", на котором партия определит свое участие в предстоящих президентских выборах в 2018 году, пройдет в период с 22-24 декабря. Об этом сообщил в понедельник журналистам вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов по итогам заседания Бюро Высшего Совета партии.
"Я могу сказать, что это 22,23,24 [декабря]", - сказал он.
По словам Неверова, съезд может пройти либо в два либо в один день. "Съезд может пройти и в один день. Съезд может работать на площадках в первой половине дня, а потом провести пленарное заседании и подвести итоги и определиться со своим участием в выборах президента. Съезд может пройти и в два дня: первый день работать плотно на площадках, а во второй день - принять решение об участии партии в выборах президента", - добавил Неверов, пояснив, что говоря об участии, партия решит "будет ли это выдвижение или поддержка".
Он также сообщил, что по итогам заседания Бюро Высшего совета партии, его председатель Борис Грызлов "назначил дату проведения следующего заседания Бюро Высшего совета на 16-е октября". "Наши руководители рабочих групп к этому времени представят полные доклады, которые будут озвучены непосредственно на заседании Бюро", - отметил Неверов.