Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минюст России направил ответ ЕСПЧ на жалобу экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова

Политика
18 сентября, 19:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

В министерстве подчеркнули, что национальное законодательство устанавливает запрет для депутатов управлять коммерческой организацией

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции России направило ответ в Европейский суд по правам человека на жалобу экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова о лишении его полномочий депутата. Как сообщили в пресс-службе Минюста России, "18 сентября в Европейский суд по правам человека направлены замечания по приемлемости и существу жалобы "Гудков против России", в которой заявитель жалуется на нарушение прав в результате досрочного прекращения его полномочий в качестве депутата".

Читайте также новости по теме:
Единый день голосования - 2017
© Донат Сорокин/ТАСС

Избранный глава Бурятии получил удостоверение, подтверждающее победу на выборах

Неверов: с начала выборной кампании 2017 года было возбуждено 10 уголовных дел

Евгений Куйвашев официально вступит в должность свердловского губернатора 18 сентября

В своих возражениях власти Российской Федерации исходят из того, что Гудков, являясь депутатом и замещая государственную должность, участвовал в управлении ЧОП "Агентство безопасности "Пантан" и иностранной организацией "Инглиш Вилидж" (Болгария), осуществлявшими предпринимательскую деятельность, а также являлся единственным участником и получателем дохода от хозяйственной деятельности ООО "Рошан", отметили в Минюсте. В министерстве подчеркнули, что национальное законодательство устанавливает запрет для депутатов входить в состав органов управления коммерческой организации и участвовать в работе высшего органа управления хозяйственным обществом. Правомерность этих соответствующих ограничений была подтверждена в постановлении Конституционного суда РФ от 27 декабря 2012 года.

Как сообщили в Минюсте, "особо подчеркивается, что совмещение мандата депутата Государственной думы с деятельностью по управлению коммерческой организацией нарушает баланс конституционно защищаемых ценностей и в случаях, когда эта деятельность осуществляется без вхождения в состав органа управления коммерческой организации или участия в работе общего собрания".

В этой связи, подчеркнули в Минюсте, "очевидно, что полномочия депутата Г. В. Гудкова были досрочно прекращены за нарушения, несовместимые со статусом депутата и соответствующее решение было принято большинством депутатов Государственной думы <...> в порядке, предусмотренном федеральным конституционным законодательством".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия Болгария
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хейли: декларацию о реформе ООН подписали 128 стран
2
Ракета комплекса "Искандер-М" запущена на максимальную дальность на учениях "Запад-2017"
3
Пенсии с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%
4
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
5
В Израиле представили новый четырехтонный беспилотный танк
6
Ракеты взлетают, рейтинг падает: как президент Южной Кореи страдает от политики КНДР
7
Суд отклонил иск родственников Рауля Валленберга к ФСБ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама