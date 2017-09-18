Минюст России направил ответ ЕСПЧ на жалобу экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции России направило ответ в Европейский суд по правам человека на жалобу экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова о лишении его полномочий депутата. Как сообщили в пресс-службе Минюста России, "18 сентября в Европейский суд по правам человека направлены замечания по приемлемости и существу жалобы "Гудков против России", в которой заявитель жалуется на нарушение прав в результате досрочного прекращения его полномочий в качестве депутата".
В своих возражениях власти Российской Федерации исходят из того, что Гудков, являясь депутатом и замещая государственную должность, участвовал в управлении ЧОП "Агентство безопасности "Пантан" и иностранной организацией "Инглиш Вилидж" (Болгария), осуществлявшими предпринимательскую деятельность, а также являлся единственным участником и получателем дохода от хозяйственной деятельности ООО "Рошан", отметили в Минюсте. В министерстве подчеркнули, что национальное законодательство устанавливает запрет для депутатов входить в состав органов управления коммерческой организации и участвовать в работе высшего органа управления хозяйственным обществом. Правомерность этих соответствующих ограничений была подтверждена в постановлении Конституционного суда РФ от 27 декабря 2012 года.
Как сообщили в Минюсте, "особо подчеркивается, что совмещение мандата депутата Государственной думы с деятельностью по управлению коммерческой организацией нарушает баланс конституционно защищаемых ценностей и в случаях, когда эта деятельность осуществляется без вхождения в состав органа управления коммерческой организации или участия в работе общего собрания".
В этой связи, подчеркнули в Минюсте, "очевидно, что полномочия депутата Г. В. Гудкова были досрочно прекращены за нарушения, несовместимые со статусом депутата и соответствующее решение было принято большинством депутатов Государственной думы <...> в порядке, предусмотренном федеральным конституционным законодательством".