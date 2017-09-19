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Лавров обсудил с главами еврейской общины США палестино-израильский конфликт

Политика
19 сентября, 1:26 UTC+3 ООН ООН 19, сентября. /ТАСС

Также в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам российско-американских отношений и ситуации вокруг Сирии

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел на полях Генассамблеи ООН встречу с руководителями организаций еврейской общины США. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам российско-американских отношений и ряду международных тем, включая ситуацию вокруг Сирии и в палестино-израильском урегулировании", - говорится в сообщении.

Стороны уделили большое внимание обсуждению вопросов противодействия терроризму, экстремизму, антисемитизму и неонацизму, сообщает пресс-служба. Отмечается, что особо подчеркивалась важность усилий по сохранению памяти о событиях и жертвах Второй мировой войны.

Лавров возглавляет российскую делегацию на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Рабочая программа министра включает в себя несколько десятков мероприятий высокого уровня и двусторонних встреч. 21 сентября он выступит в ходе общеполитической дискуссии ГА ООН.

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Темы
Кризис в Сирии Генассамблея ООН Вторая мировая война Палестино-израильский конфликт
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