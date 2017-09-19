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Дмитрий Миронов вступил в должность губернатора Ярославской области

Политика
19 сентября, 13:37 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 19, сентября. /ТАСС

Он набрал на выборах 79,32% голосов избирателей

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Дмитрий Миронов, одержавший победу на выборах губернатора Ярославской области, во вторник официально вступил в должность. Церемония инаугурации состоялась в концертно-зрелищном центре "Миллениум", передает корреспондент ТАСС.

Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий передал Миронову должностной знак и губернаторскую печать. 18 сентября председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров вручил Миронову удостоверение губернатора.

В Ярославской области в единый день голосования 10 сентября проходили выборы губернатора, депутатов гордумы Ярославля, а также выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований. В борьбе за пост главы региона приняли участие врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов ("Единая Россия"), депутат облдумы Сергей Балабаев ("Парнас"), безработный Кирилл Панько ("Коммунисты России"), депутат облдумы Михаил Парамонов (КПРФ) и депутат собрания представителей Переславского района Андрей Ватлин (ЛДПР). Миронов набрал на выборах главы региона 79,32% голосов избирателей.

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Персоны
Миронов, Дмитрий Юрьевич
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