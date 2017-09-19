Гендиректор ЮНЕСКО приедет на ассамблею МПС в Петербург

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова подтвердила свое присутствие на 137-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая пройдет с 14 по 18 октября в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания оргкомитета по подготовке и проведению ассамблеи.

"Сегодня пришло подтверждение, что приезжает Бокова - генеральный директор ЮНЕСКО. Она в качестве почетного гостя будет участвовать в нашей работе и в том числе на открытии", - сказала Матвиенко. По ее словам, каждый день приходит все больше подтверждений об участии в ассамблее.

Заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов отметил, что 137-я ассамблея МПС обещает быть рекордной по количеству участников. "На сегодняшний день подтвердили участие 88 спикеров [зарубежных]парламентов. Это не включая руководителей Федерального Собрания. Это практически в два раза больше, чем в 2015 году в Женеве, когда было рекордное количество - 51 спикер из 47 стран", - сказал Умаханов.

По его словам, в рамках ассамблеи предполагается проведение более 50 заседаний уставных мероприятий МПС. Кроме того - Совет МПА, Парламентская ассамблея ОДКБ, саммит спикеров БРИКС, встреча делегаций Парламентской ассамблеи Совета Европы и России и целого ряда государств.

Также Умханов добавил, что организаторы 137-й ассамблеи МПС намерены в кратчайшие сроки дать ответы членам делегаций, которые попали в ответные санкционные списки РФ, чтобы они не могли по надуманным основаниям заявить о своем неучастии в ассамблее.

"У нас уже поступили целый ряд заявок, это, в частности, Канада, Литва, где среди участников предстоящей ассамблеи зафиксированы люди, которые включены в ответные санкционные списки. Нам очень важно как можно быстрее дать им ответ, чтобы это не было предлогом для них [отказаться от участия в ассамблее]", - сказал Умаханов.

Он также отметил, что по объективным причинам целый ряд делегаций не сможет получить визы в стране пребывания. Это связано и с тем, что не во всех странах есть посольства РФ, и с тем, что делегаты могут следовать на ассамблею не из страны пребывания. "Поэтому мы направили обращение в МИД, чтобы была возможность получить визы в Пулково, и предоставить соответствующие гарантии авиакомпаниям, что визы будут выданы. Иначе эти участники не смогут добраться до Санкт-Петербурга", - пояснил вице-спикер Совфеда.

Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 170 стран, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.