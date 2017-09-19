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Заксобрание Севастополя приняло в первом чтении законопроект о референдуме

Политика
19 сентября, 16:04 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 19, сентября. /ТАСС

По словам спикера Заксобрания Екатерины Алтабаевой, одним из первых вопросов, которые вынесут на общегородское обсуждение, может стать вопрос о гербе и флаге Севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Севастополя в первом чтении приняло законопроект о референдуме. Во вторник на заседании регионального парламента за него проголосовало большинство депутатов.

"На сегодняшний день порядок назначения и проведения референдума Севастополя не регламентирован законодательством Севастополя", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Комментируя журналистам законопроект, спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева сказала, что первым вопросом, который может быть вынесен на общегородское обсуждение, возможно, станет вопрос о гербе и флаге Севастополя.

"Я бы вынесла на первый референдум вопрос, о котором мы говорили несколько лет назад - о гербе и флаге Севастополя. Мы обещали севастопольцам, что этот вопрос будет вынесен на референдум, считаю, раз обещали, значит надо выполнять", - сказала она.

Это уже не первый законопроект о референдуме в Севастополе. Летом прошлого года Центризбирком дал отрицательное заключение на разработанный севастопольскими депутатами законопроект. Тогда же севастопольские парламентарии не смогли принять изменения в устав города о введении прямых выборов губернатора, поэтому как один из вариантов введения прямых выборов рассматривалось проведение референдума по этому вопросу.

В июле 2016 года севастопольский избирком отказал инициативной группе в проведении референдума о введении в Севастополе прямых выборов губернатора, сославшись на отсутствие регионального закона.

Решение вопроса о прямых выборах было отложено из-за переходного периода, связанного с вхождением города в правовое поле РФ. Позже, 24 ноября 2016 года, севастопольский парламент принял изменения в устав города, согласно которым в Севастополе вводятся прямые выборы губернатора.

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