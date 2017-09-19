Москва и Будапешт выразили озабоченность украинским законом об образовании

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто в ходе встречи в Нью-Йорке во вторник на полях Генассамблеи ООН обсудили Украину и Сирию. Об этом сообщили в МИД РФ.

В частности, они "выразили озабоченность принятым Верховной Радой Украины законом об образовании, ограничивающим права национальных меньшинств на образование на родном для них языке".

Министры также "обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в свете договоренностей, достигнутых в ходе встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 28 августа 2017 года в Будапеште".

Стороны также "обменялись мнениями по отдельным вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии".