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Москва и Будапешт выразили озабоченность украинским законом об образовании

Политика
19 сентября, 21:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Министры иностранных дел России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто в ходе встречи также обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто в ходе встречи в Нью-Йорке во вторник на полях Генассамблеи ООН обсудили Украину и Сирию. Об этом сообщили в МИД РФ.

В частности, они "выразили озабоченность принятым Верховной Радой Украины законом об образовании, ограничивающим права национальных меньшинств на образование на родном для них языке".

Министры также "обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в свете договоренностей, достигнутых в ходе встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 28 августа 2017 года в Будапеште".

Стороны также "обменялись мнениями по отдельным вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии".

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Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине Генассамблея ООН - 2017
Персоны
Орбан, Виктор Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Сирия Россия Украина Венгрия
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