Главы МИД России и Боливии подписали Меморандум о сотрудничестве на международных форумах

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Боливии - Сергей Лавров и Фернандо Уанакуни Мамани на полях Генассамблеи ООН обсудили двусторонние отношения и подписали Меморандум о консультационном взаимодействии на международных форумах. Об этом сообщили во вторник в МИД РФ по итогам их встречи.
"Обсуждены актуальные вопросы российско-боливийских отношений, представляющие взаимный интерес, - отметили в российском дипведомстве. - Подписан Меморандум о намерениях по вопросам консультационного взаимодействия между Министерством иностранных дел Российской Федерации и министерством иностранных дел Многонационального Государства Боливия на международных многосторонних площадках по линии постоянных представительств и делегаций двух стран".