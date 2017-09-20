Лавров: Тиллерсон признал, что "Джебхат ан-Нусра" подлежит уничтожению

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон признал, что "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) является террористической организацией и подлежит уничтожению. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с Тиллерсоном.
"Сегодня мы напомнили нашим американским коллегам, что еще и "Джебхат ан-Нусра", или как ее там теперь называют, является террористической организацией и в качестве подлежит уничтожению, - сказал Лавров. - Рекс Тиллерсон признал, что это действительно так".
"Будем надеяться, что это признание проявится в действиях "на земле", - добавил Лавров.