К президентским выборам все избирательные участки планируется оборудовать компьютерами

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Все избирательные участки к предстоящим выборам президента РФ планируется оснастить компьютерной техникой. Об этом заявила в среду глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии в Москве.
Ранее в ЦИК пояснили, что выборы президента РФ должны состояться 18 марта 2018 года.
"Впервые [на выборах в 2017 году] более 81% участковых избирательных комиссий были оснащены компьютерной техникой с программным обеспечением. К президентской кампании мы предполагаем все наши девяносто с лишним тысяч участков оснастить компьютерами", - сказала Памфилова.
По ее словам, использование компьютерной техники ускоряет процесс подсчета голосов.