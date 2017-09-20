К президентским выборам все избирательные участки планируется оборудовать компьютерами

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Все избирательные участки к предстоящим выборам президента РФ планируется оснастить компьютерной техникой. Об этом заявила в среду глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии в Москве.

Ранее в ЦИК пояснили, что выборы президента РФ должны состояться 18 марта 2018 года.

"Впервые [на выборах в 2017 году] более 81% участковых избирательных комиссий были оснащены компьютерной техникой с программным обеспечением. К президентской кампании мы предполагаем все наши девяносто с лишним тысяч участков оснастить компьютерами", - сказала Памфилова.

По ее словам, использование компьютерной техники ускоряет процесс подсчета голосов.