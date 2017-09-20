Памфилова: итоги выборов отменены на девяти участках в четырех регионах РФ

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Итоги выборов отменены на девяти участках в Мордовии, Северной Осетии, Краснодарском и Алтайском краях. Об этом сообщила в среду в Москве глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"По республике Мордовия отменены итоги [выборов] на двух избирательных участках, в одном случае возбуждено уголовное дело, в другом - проводится доследственная проверка, освобождены от должности председатели Ленинского и Пролетарского ТИК города Саранска, а также 20 председателей участковых избирательных комиссии", - сказала председатель ЦИК.
По словам Памфиловой, в Республике Северная Осетия-Алания "отменены итоги голосования на двух избирательных участках, освобождена от должности председатель ТИК Пригородного района".
Глава ЦИК добавила, что также отменены итоги голосования на трех участках в Алтайском крае, а в Краснодарском крае "отменены итоги голосования на двух избирательных участка".
Выборы разных уровней прошли в воскресенье в 82 из 85 регионов России (кроме Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области). В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах состоялись дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбрали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней было замещено порядка 36,7 тыс. мандатов.