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Памфилова: итоги выборов отменены на девяти участках в четырех регионах РФ

Политика
20 сентября, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Результаты выборов отменены в Мордовии, Северной Осетии, Краснодарском и Алтайском краях

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Итоги выборов отменены на девяти участках в Мордовии, Северной Осетии, Краснодарском и Алтайском краях. Об этом сообщила в среду в Москве глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"По республике Мордовия отменены итоги [выборов] на двух избирательных участках, в одном случае возбуждено уголовное дело, в другом - проводится доследственная проверка, освобождены от должности председатели Ленинского и Пролетарского ТИК города Саранска, а также 20 председателей участковых избирательных комиссии", - сказала председатель ЦИК.

По словам Памфиловой, в Республике Северная Осетия-Алания "отменены итоги голосования на двух избирательных участках, освобождена от должности председатель ТИК Пригородного района".

Глава ЦИК добавила, что также отменены итоги голосования на трех участках в Алтайском крае, а в Краснодарском крае "отменены итоги голосования на двух избирательных участка".

Выборы разных уровней прошли в воскресенье в 82 из 85 регионов России (кроме Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области). В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах состоялись дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбрали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней было замещено порядка 36,7 тыс. мандатов.

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Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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