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Путин надеется, что Белгородская область поможет кадрами другим регионам

Политика
20 сентября, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Президент РФ также рассчитывает, что глава региона Евгений Савченко использует свой многолетний опыт

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что избранный губернатором Белгородской области Евгений Савченко использует многолетний опыт работы, а регион - поделится кадрами с другими субъектами Федерации.

"Вы один из наиболее опытных руководителей регионов России, и регион у вас успешный, благодаря вашей работе, по очень многим показателям [регион] лидирует", - обратился глава государства к Савченко на встрече с избранными главами субъектов Федерации. По словам Путина, "этот опыт должен подсказывать, что далеко не все сделано, возникают новые и новые проблемы, задачи". "Исхожу из того, что вы, как и прежде, не ослабляя внимания к текущим проблемам, руководствуясь интересами перспективного развития будете осуществлять свои обязанности", - напутствовал глава государства избранного губернатора.

Путин надеется, что Белгородская область "будет не только готовить в течение ближайших лет достойную команду будущего Белгородской области, но и сможет помочь кадрами другими регионам и федеральному центру".

Савченко, возглавивший Белгородскую область в 1993 году, одержал победу на выборах 10 сентября.

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