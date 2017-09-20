Путин надеется, что Белгородская область поможет кадрами другим регионам

Стали известны имена кандидатов на попадание в команду года по версии ФИФА и FIFProСпорт 20 сентября, 15:37
Преемственность: россиянин Алексей Сорокин избран в главный руководящий орган ФИФАСпорт 20 сентября, 15:31
"Матильду" покажут в Новосибирске на месяц раньше всероссийской премьерыКультура 20 сентября, 15:25
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"Экономика и бизнес 20 сентября, 15:20
МПК может дисквалифицировать на два года атлетов за махинации с классификациямиСпорт 20 сентября, 15:13
ЦБ предоставит средства Бинбанку для поддержания его ликвидностиЭкономика и бизнес 20 сентября, 15:02
"Реал" продлил контракт с французским футболистом Бензема до 2021 годаСпорт 20 сентября, 15:00
Буре: переведенным в фарм-клуб игрокам ЦСКА пойдет на пользу выступление в ВХЛСпорт 20 сентября, 14:59
Памятник Сергею Бодрову-младшему может появиться в Москве в 2018 годуКультура 20 сентября, 14:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что избранный губернатором Белгородской области Евгений Савченко использует многолетний опыт работы, а регион - поделится кадрами с другими субъектами Федерации.
"Вы один из наиболее опытных руководителей регионов России, и регион у вас успешный, благодаря вашей работе, по очень многим показателям [регион] лидирует", - обратился глава государства к Савченко на встрече с избранными главами субъектов Федерации. По словам Путина, "этот опыт должен подсказывать, что далеко не все сделано, возникают новые и новые проблемы, задачи". "Исхожу из того, что вы, как и прежде, не ослабляя внимания к текущим проблемам, руководствуясь интересами перспективного развития будете осуществлять свои обязанности", - напутствовал глава государства избранного губернатора.
Путин надеется, что Белгородская область "будет не только готовить в течение ближайших лет достойную команду будущего Белгородской области, но и сможет помочь кадрами другими регионам и федеральному центру".
Савченко, возглавивший Белгородскую область в 1993 году, одержал победу на выборах 10 сентября.