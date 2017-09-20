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Россия и Гренада подписали соглашение о безвизовых поездках

Политика
20 сентября, 19:26 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС

Он также поблагодарил гренадского коллегу за возобновление работы посольства страны в РФ

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Главы МИД России и Гренады Сергей Лавров и Элвин Нимрод подписали межправительственное соглашение о безвизовых поездках на встрече на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

"Очень хорошо, что у на площадке ООН у нас есть возможность сверить часы по двусторонней и международной повестке", - отметил российский министр.

Он также поблагодарил гренадского коллегу за возобновление работы посольства страны в РФ. "Мы знаем, что у вас не очень много посольств за рубежом, и ценим это решение", - указал Лавров.

Со своей стороны Нимрод поблагодарил главу российского дипведомства за встречу и за возможность обсудить отношения двух стран.

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Генассамблея ООН - 2017
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Россия Гренада
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Лавров, Сергей Викторович
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