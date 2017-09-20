Россия и Гренада подписали соглашение о безвизовых поездках

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Главы МИД России и Гренады Сергей Лавров и Элвин Нимрод подписали межправительственное соглашение о безвизовых поездках на встрече на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

"Очень хорошо, что у на площадке ООН у нас есть возможность сверить часы по двусторонней и международной повестке", - отметил российский министр.

Он также поблагодарил гренадского коллегу за возобновление работы посольства страны в РФ. "Мы знаем, что у вас не очень много посольств за рубежом, и ценим это решение", - указал Лавров.

Со своей стороны Нимрод поблагодарил главу российского дипведомства за встречу и за возможность обсудить отношения двух стран.