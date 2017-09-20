Россия и Гренада подписали соглашение о безвизовых поездках

Задорнов: для оздоровления банка "Открытие" потребуется три-четыре годаЭкономика и бизнес 20 сентября, 20:05
Лавров: сила может применяться миротворцами ООН только для самообороны и защиты мандатаПолитика 20 сентября, 19:40
Портрет легенды отечественной разведки Кима Филби выставлен в галерее Шилова в МосквеКультура 20 сентября, 19:40
ФК "Авангард" впервые в истории вышел в 1/8 финала Кубка России, обыграв ЦСКАСпорт 20 сентября, 19:32
Колобков обсудил с руководителями спортивных федераций ход подготовки к ОИ-2018Спорт 20 сентября, 19:29
УЕФА до конца сезона закончит расследование о нарушении финансового fair play клубом ПСЖСпорт 20 сентября, 19:28
СБ ООН принял резолюцию в поддержку реформы миротворческой деятельностиМеждународная панорама 20 сентября, 19:22
Курс на Восток: как проходили финалы еврокубков на постсоветском пространствеСпорт 20 сентября, 19:17
Голландец Дюмулен выиграл индивидуальную велогонку с раздельным стартом на чемпионате мираСпорт 20 сентября, 19:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Главы МИД России и Гренады Сергей Лавров и Элвин Нимрод подписали межправительственное соглашение о безвизовых поездках на встрече на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.
"Очень хорошо, что у на площадке ООН у нас есть возможность сверить часы по двусторонней и международной повестке", - отметил российский министр.
Он также поблагодарил гренадского коллегу за возобновление работы посольства страны в РФ. "Мы знаем, что у вас не очень много посольств за рубежом, и ценим это решение", - указал Лавров.
Со своей стороны Нимрод поблагодарил главу российского дипведомства за встречу и за возможность обсудить отношения двух стран.