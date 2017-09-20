Гатилов: РФ не уверена в целесообразности предложения Франции о контактной группе по Сирии

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. РФ не возражает против предложения Франции о контактной группе по Сирии, но не ясно, насколько данный формат целесообразен. Об этом сообщил в среду в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.
"Насколько нужен и целесообразен этот формат, пока определиться трудно, - сказал замминистра. - Идет поиск оптимальных форм действия. Мы в принципе не возражаем против этого, но необходимо иметь четкое представление, для чего он нужен, какая цель будет стоять перед этим новым форматом, который предлагается французами".
В конце августа Макрон заявил, что группа начнет свою деятельность во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.