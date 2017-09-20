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Лавров встретился с председателем 72-й сессии Генассамблеи ООН

Политика
20 сентября, 23:36 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС

Сергей Лавров и Мирослав Лайчак тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием. Далее беседа продолжилась за закрытыми дверями

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в среду в Нью-Йорке встречу с председателем 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирославом Лайчаком.

Лавров и Лайчак тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием. Далее беседа продолжилась за закрытыми дверями.

Лавров возглавляет российскую делегацию на сессии ГА ООН, которая открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Рабочая программа министра включает в себя несколько десятков мероприятий высокого уровня и двусторонних встреч. 21 сентября глава МИД РФ выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи.

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Генассамблея ООН - 2017
Персоны
Лайчак, Мирослав Лавров, Сергей Викторович
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