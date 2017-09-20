Лавров встретился с председателем 72-й сессии Генассамблеи ООН

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Бертон Альбион" и вышел в 1/8 финала Кубка футбольной лигиСпорт 20 сентября, 23:59
"Наполи" победил "Лацио" в матче чемпионата Италии по футболуСпорт 20 сентября, 23:51
Боксер Кудряшов пообещал кубинцу Дортикосу "жаркий" бойСпорт 20 сентября, 23:37
Лыжник Крюков заявил, что полностью восстановился и может тренироваться без ограниченийСпорт 20 сентября, 23:13
МИД РФ ответил на слова Трампа о ситуации в ВенесуэлеПолитика 20 сентября, 22:43
Уверенность "Спартака" и неудача ЦСКА: клубы РФПЛ стартовали в Кубке РоссииСпорт 20 сентября, 22:28
Федун не собирается продавать "Спартак"Спорт 20 сентября, 21:52
Apple заявила о проблемах с сотовой связью в своих новых смарт-часахЭкономика и бизнес 20 сентября, 21:51
Каррера: между футболистами и тренерами "Спартака" никогда не было недопониманияСпорт 20 сентября, 21:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в среду в Нью-Йорке встречу с председателем 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирославом Лайчаком.
Лавров и Лайчак тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием. Далее беседа продолжилась за закрытыми дверями.
Лавров возглавляет российскую делегацию на сессии ГА ООН, которая открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Рабочая программа министра включает в себя несколько десятков мероприятий высокого уровня и двусторонних встреч. 21 сентября глава МИД РФ выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи.