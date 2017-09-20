Лавров встретился с председателем 72-й сессии Генассамблеи ООН

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в среду в Нью-Йорке встречу с председателем 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирославом Лайчаком.

Лавров и Лайчак тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием. Далее беседа продолжилась за закрытыми дверями.

Лавров возглавляет российскую делегацию на сессии ГА ООН, которая открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Рабочая программа министра включает в себя несколько десятков мероприятий высокого уровня и двусторонних встреч. 21 сентября глава МИД РФ выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи.