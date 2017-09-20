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Гатилов: встреча РФ - США - ООН по Сирии может состояться на следующем раунде в Женеве

Политика
20 сентября, 23:59 UTC+3 ООН 20, сентября. /ТАСС

По словам замминистра иностранных дел, с поддержкой этого предложения выступил и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Встреча Россия - США - ООН по Сирии может состояться на полях следующего раунда межсирийских переговоров в Женеве. Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

"Не исключаю, что в ближайшее время мы сможем опять вернуться к нашим контактам с американцами и с ООН, - отметил он. - Сейчас все будет зависеть от того, как к этому отнесутся наши американские партнеры".

По словам Гатилова, с поддержкой этого предложения выступил и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Думаю, что когда состоится следующий раунд в Женеве, на полях женевского раунда можно будет также встретиться с партнерами из США", - указал замминистра.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС де Мистура сообщил, что следующий раунд женевских переговоров может состояться в октябре.

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Темы
Кризис в Сирии Генассамблея ООН - 2017
Персоны
Де Мистура, Стаффан Гатилов, Геннадий Михайлович
Страны
США Сирия Россия
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