Гатилов: встреча РФ - США - ООН по Сирии может состояться на следующем раунде в Женеве

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Встреча Россия - США - ООН по Сирии может состояться на полях следующего раунда межсирийских переговоров в Женеве. Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.
"Не исключаю, что в ближайшее время мы сможем опять вернуться к нашим контактам с американцами и с ООН, - отметил он. - Сейчас все будет зависеть от того, как к этому отнесутся наши американские партнеры".
По словам Гатилова, с поддержкой этого предложения выступил и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
"Думаю, что когда состоится следующий раунд в Женеве, на полях женевского раунда можно будет также встретиться с партнерами из США", - указал замминистра.
Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС де Мистура сообщил, что следующий раунд женевских переговоров может состояться в октябре.