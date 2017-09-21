Главы МИД РФ и Сан-Марино обсудили развитие двусторонних отношений

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 20 сентября на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с государственным секретарем Республики Сан-Марино по иностранным делам, политическим вопросам и юстиции Николой Ренци. Об этом сообщается в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили пути дальнейшего развития российско-санмаринских двусторонних отношений, обменялись мнениями относительно расширения сотрудничества в рамках международных форматов", - говорится в сообщении.

Лавров возглавляет российскую делегацию на сессии ГА ООН в Нью-Йорке. В четверг глава МИД РФ выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи.