Главы МИД РФ и Сан-Марино обсудили развитие двусторонних отношений

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 20 сентября на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с государственным секретарем Республики Сан-Марино по иностранным делам, политическим вопросам и юстиции Николой Ренци. Об этом сообщается в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили пути дальнейшего развития российско-санмаринских двусторонних отношений, обменялись мнениями относительно расширения сотрудничества в рамках международных форматов", - говорится в сообщении.
Лавров возглавляет российскую делегацию на сессии ГА ООН в Нью-Йорке. В четверг глава МИД РФ выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи.