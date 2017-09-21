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Памфилова призвала обсудить стандарты мониторинга выборов на площадке ОБСЕ

Политика
21 сентября, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

С идеей проведения такой дискуссии председатель ЦИК уже выступала в Вене в 2016 году

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК России Элла Памфилова считает полезным обсуждение на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) единых стандартов мониторинга избирательных процессов.

"Сейчас, как видите, очень избирательный подход к мониторингу избирательных кампаний", - отметила глава Центризбиркома, выступая в четверг на международной конференции "Современные избирательные тенденции в условиях многополярного мира". На площадке ОБСЕ, полагает Памфилова, следует обсудить, как "сохраняя идентичность и суверенитет, в том числе электоральных процессов в каждой из стран, создавать единое поле, единые стандарты, единые подходы, в том числе к мониторингу избирательных процессов".

Она напомнила, что с идеей проведения такой дискуссии выступала в Вене год назад. "Я бы хотела напомнить, что 2 ноября прошлого года в Вене на семинаре БДИПЧ [Бюро по демократическим институтам и правам человека] ОБСЕ по выборной тематике, где я была основным докладчиком об опыте проведения выборных кампаний, я обратилась с предложение к руководству ОБСЕ, чтобы было бы очень полезно, когда в мире идут такие сложные процессы, разные ... и неоднозначные, то было бы полезным на площадке ОБСЕ ... собрать всех руководителей, организаторов выборных процессов, участников ОБСЕ, обсудить [проблемы], обменяться опытом", - отметила Памфилова.

Ответом на ее предложение в Вене пока "были вежливые улыбки", сказала председатель ЦИК. Но Памфилова убеждена в необходимости такой конференции. "Мне представляется, что нужно такое мероприятие провести", - заключила она.

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
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