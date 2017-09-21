Сенатор Климов обеспокоен избранием судей ЕСПЧ без участия РФ

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов выразил обеспокоенность тем, что в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) уже 42% судей избраны без участия России.
"Вы, наверное, в курсе, что в 2014 году российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ [Парламентской ассамблее Совета Европы]. Я вам докладываю, в этой связи наша российская делегация не может участвовать в выборах, в избрании судей в ЕСПЧ. Так вот уже без нашего участия выбрано 42% судей ЕСПЧ. И теперь мы будем ждать решений, которые принимаются в отсутствии судей, в выборах которых участвовала бы Российская Федерация", - заявил сенатор на международной конференции ЦИК РФ "Современные избирательные тенденции в условиях многополярного мира".
По его словам, "это серьезная проблема". "Для нас это некий признак, что не все хорошо, с нашей точки зрения, не все может быть объективно", - пояснил он ТАСС. При этом на вопрос корр. ТАСС о возможном выходе России из юрисдикции ЕСПЧ, Климов ответил, что "это вопрос еще не так актуален".