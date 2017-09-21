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Евгений Савченко вступил в должность губернатора Белгородской области

Политика
21 сентября, 12:56 UTC+3 21 сентября. 21, сентября. /ТАСС

Савченко, возглавляющий Белгородский регион с 1993 года, получил должностной знак и произнес текст присяги

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21 сентября. /ТАСС/. Евгений Савченко, одержавший победу на выборах губернатора Белгородской области, официально вступил в должность в четверг. Церемония инаугурации состоялась в Белгородской государственной филармонии в ходе торжественного заседания депутатов областной думы, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

Савченко, возглавляющий Белгородский регион с 1993 года, получил должностной знак и произнес текст присяги во время торжественного заседания в областной филармонии.

В единый день голосования жители региона отдали за Савченко ("Единая Россия") 69,3% голосов, Станислав Панов (КПРФ) получил 15,95% голосов, Константин Климашевский (ЛДПР) - 8,14%, гендиректор строительной компании "СМУ-55" Эдуард Чаусов (Партия ветеранов России) - 4,26%. Явка составила 54,69%.

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Единый день голосования - 2017
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Россия
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