Мэром Норильска избран Ринат Ахметчин

НОРИЛЬСК, 21 сентября. /ТАСС/. Городской совет Норильска (Красноярский край) избрал в четверг главу города. Им стал генеральный директор компании "Норильский промышленный транспорт" Ринат Ахметчин, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Главой города единогласно избран Ринат Вячеславович Ахметчин. За его кандидатуру проголосовали все 35 депутатов", - сообщил представитель мэрии.

Избрание мэра Норильска проходило в два этапа. На первом этапе кандидатов отбирала конкурсная комиссия из шести человек, половина из которых представляла горсовет Норильска прошлого состава, другая часть была назначена губернатором края Виктором Толоконским. Помимо Ахметчина, на участие в конкурсе подали свои заявки депутат горсовета, директор компании "Северная вода" Денис Каминский и сотрудник налоговой службы Виктор Литвиненко. В итоге после отбора комиссией, в горсовет были внесены кандидатуры Ахметчина и Каминского.

Предыдущий мэр Норильска Олег Курилов был избран горсоветом в марте 2012 года. Он не принимал участия в конкурсе. Курилов, избранный в новый состав горсовета, сложил свои полномочия.

10 сентября 2017 года был избран новый состав Городского совета Норильска. По итогам выборов "Единая Россия" получила 25 из 35 мандатов, ЛДПР - пять, "Справедливая Россия" - три, Российская экологическая партия - два.