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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Россия распространила в СБ ООН проект резолюции по зонам деэскалации в Сирии. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов, отвечая на вопрос ТАСС.
"Мы распространили наш проект, он на столе у членов СБ ООН", - сказал он.
С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.