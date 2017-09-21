ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Россия распространила в СБ ООН проект резолюции по зонам деэскалации в Сирии. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы распространили наш проект, он на столе у членов СБ ООН", - сказал он.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.