Лавров предлагает начать в ООН дискуссию по борьбе с киберпреступностью

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Россия предлагает уже на нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН начать дискуссию по борьбе с киберпреступностью, включая хакерство. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН.

"Важно нацелить усилия ООН на выработку отвечающих интересам безопасности всех государств правил ответственного поведения в цифровой сфере, - сказал Лавров. - Россия подготовила проект универсальной конвенции о противодействии киберпреступности, включая хакерство. Предлагаем начать дискуссию уже в ходе нынешней сессии [Генассамблеи ООН]".

"Призываем сказать нет милитаризации информационного пространства, - подчеркнул глава МИД РФ. - Нельзя допустить превращения [информационного пространства] в арену военно-политического противоборства, использования информационно-коммуникационных технологий как инструмента давления, нанесения экономического ущерба, пропаганды идей терроризма и экстремизма".