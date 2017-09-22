Лавров обсудил с главой МИД Алжира борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Алжира Сергей Лавров и Абделькадер Месахель на встрече в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН отметили важность решительного отпора террористам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов международной и региональной повестки дня с акцентом на важность решительного отпора террористам на обширном пространстве Ближнего Востока и Северной Африки", - отметили в министерстве.
Главы дипведомств также рассмотрели "перспективы дальнейшего укрепления российско-алжирских связей в русле двусторонней Декларации о стратегическом партнерстве от 4 октября 2001 года".