Лавров на полях ГА ООН встретился с главой МИД Пакистана

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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров провел в четверг на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречу с министром иностранных дел Пакистана Хаваджей Мухаммадом Асифом.
Главы дипведомств двух стран 20 сентября в Нью-Йорке приняли участие во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШOC).
"Встреча (СМИД ШОС - прим. ТАСС) была хорошей, идея встретиться была очень полезной, - сказал Лавров. - С учетом расширения ШОС это было очень своевременно. Спасибо за ваше участие".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году главами России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Ташкенте были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня текущего года была завершена официальная процедура вступления этих стран в организацию.