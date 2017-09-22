В Госдуме объяснили отсутствие некоторых депутатов на пленарке служебными командировками

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова объяснила отсутствие в пятницу ряда депутатов на пленарном заседании служебными командировками.

"Зарегистрировалось 415 человек", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале заседания нижней палаты парламента, предоставив слово Савастьяновой.

"На заседании должны присутствовать 415 человек. 35 отсутствует", - сообщила она. Среди отсутствующих депутатов, по словам Савастьяновой, "2 человека - это сложившие полномочия, 5 человек - временно нетрудоспособные, 14 - без сохранения денежного содержания".

"У нас большая делегация в Адыгее работает. Восемь [депутатов] - в служебных командировках по стране, пять - в зарубежных командировках и один человек - исполнение полномочий членов Совета Думы", - добавила она.

В частности, как пояснили в аппарате Госдумы, в командировку в Адыгее, где в пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет совещание о ходе проведения в 2017 году сезонных полевых работ, отправился и вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов. В совещании также примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, а также представители других министерств и ведомств, главы регионов, руководители профильных предприятий.