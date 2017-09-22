Главой Пскова в третий раз избран Иван Цецерский

"Мобильная экономика России 2017": презентация результатов исследования. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 22 сентября, 13:07
Временный забор вокруг парка "Зарядье" будет снесен в течение месяцаОбщество 22 сентября, 12:41
Приморье получило 1,4 млрд руб. на восстановление поврежденных тайфуном "Лайонрок" дорогНовости партнеров 22 сентября, 12:40
Что нужно знать о выборах президента Российской академии наукНаука 22 сентября, 12:40
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в ПетербургеЭкономика и бизнес 22 сентября, 12:40
Объем погрузки ПГК на Горьковской желдороге за 8 месяцев вырос на 19%, до 3,1 млн тоннТранспорт 22 сентября, 12:39
Песков: Россия исходит из того, что Сеул обеспечит безопасность на Играх-2018Спорт 22 сентября, 12:37
В Санкт-Петербурге в восьмой раз начались Недели Северных странНовости партнеров 22 сентября, 12:33
Союз производителей алкоголя оценил легальный рынок водки в РФ в 2018 г. на уровне 70-75%Экономика и бизнес 22 сентября, 12:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Депутаты Псковской городской Думы шестого созыва избрали главой Пскова Ивана Цецерского. Он возглавит Псков в третий раз, передает корреспондент ТАСС.
"За Ивана Николаевича Цецерского отдано 16 голосов из проголосовавших 25. Один бюллетень признан недействительным", - сообщила в ходе заседания председатель счетной комиссии Ольга Федорова.
Секретарь городского отделения "Единой России" Цецерский избран на альтернативной основе. Конкуренцию ему составлял лидер псковского отделения "Справедливой России" Олег Брячак, который ради мандата депутата городской думы покинул областное собрание депутатов. Брячак получил восемь голосов депутатов.
Ранее городская дума дважды избирала Цецерского главой города - в 2009 и 2012 годах.
Глава города Псков избирается городской думой из состава ее депутатов сроком на пять лет, является высшим должностным лицом Пскова и одновременно председателем городского парламента. В новом созыве Псковской городской думы, избранном 10 сентября 2017 года, 15 мандатов принадлежат представителям "Единой России", пять - КПРФ, "Справедливую Россию" представляют два депутата, по одному мандату у "Яблока", ЛДПР и самовыдвиженца.