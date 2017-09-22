Главой Пскова в третий раз избран Иван Цецерский

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Депутаты Псковской городской Думы шестого созыва избрали главой Пскова Ивана Цецерского. Он возглавит Псков в третий раз, передает корреспондент ТАСС.

"За Ивана Николаевича Цецерского отдано 16 голосов из проголосовавших 25. Один бюллетень признан недействительным", - сообщила в ходе заседания председатель счетной комиссии Ольга Федорова.

Секретарь городского отделения "Единой России" Цецерский избран на альтернативной основе. Конкуренцию ему составлял лидер псковского отделения "Справедливой России" Олег Брячак, который ради мандата депутата городской думы покинул областное собрание депутатов. Брячак получил восемь голосов депутатов.

Ранее городская дума дважды избирала Цецерского главой города - в 2009 и 2012 годах.

Глава города Псков избирается городской думой из состава ее депутатов сроком на пять лет, является высшим должностным лицом Пскова и одновременно председателем городского парламента. В новом созыве Псковской городской думы, избранном 10 сентября 2017 года, 15 мандатов принадлежат представителям "Единой России", пять - КПРФ, "Справедливую Россию" представляют два депутата, по одному мандату у "Яблока", ЛДПР и самовыдвиженца.