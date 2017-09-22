Лавров обсудил с иракским коллегой борьбу с ИГ

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с иракским коллегой Ибрагимом аль-Джаафари ситуацию в Ираке в свете борьбы с ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщили в пятницу в российском дипведомстве по итогам беседы министров, состоявшейся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Стороны "обменялись мнениями по развитию обстановки в ближневосточном регионе". "Особое внимание было уделено ситуации в Ираке в свете шагов, предпринимаемых властями этой страны по ликвидации очага международного терроризма в лице ИГ", - отметили в министерстве.
С российской стороны подтверждена "неизменная поддержка единства, суверенитета и территориальной целостности дружественного Ирака, непреложности решения всех внутрииракских проблем и противоречий самими иракцами".
Лавров и аль-Джаафари также затронули ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, наметили пути его дальнейшего наращивания.